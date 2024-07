Fammi un video mentre corro fuori dall' acqua | poi il disastro virale di Chiara Ferragni | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Incidente social per. L'ex regina delle influencer ha trascorso lo scorso weekend a Forte dei Marmi in compagnia dei figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni, e dell'amica Veronica Ferraro. Ma anche nel corso della vacanza in toscana l'imprenditrice digitale ha condiviso sui suoi profili social alcuni momenti delle sue giornate. E proprio grazie a un esilarantepubblicato su TikTok ha fatto ridere migliaia di utenti. Non deve essere facile registrare unin spiaggia, sulla riva del mare. Ma questo non ha scoraggiatoche, forte della sua esperienza, ha provato lo stesso a offrire contenuti per tutti i suoi followers. Ilpubblicato'influencer mostra proprio l'imprenditrice digitale intenta a realizzare una clipsta uscendo dal mare.