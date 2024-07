Elisabetta Canalis urla dalla barca e viene ripresa è un vero caos | fan in delirio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 luglio 2024), il video in cui la si vedere: ecco chi l’ha, le immagini che scatenano i fan L’estate 2024, come prevedibile, è già all’insegna dei personaggi più amati in assoluto in tv e sui social. Con una menzione d’onore per, che non poteva non presentarsi in gran forma all’appuntamento e ha già regalato ai suoi fan tanti momenti da ricordare.è già una delle protagoniste indiscusse dell’estate sui social (Credit: Instagram Profilo Ufficiale @littlecrumb) – (Cityrumors.it)La modella e showgirl sarda ha inaugurato la bella stagione con uno splendido spot pubblicitario in cui si esibisce in forma smagliante in costume. Ed è stata solo l’anticipazione di un evento che l’ha vista brillare e splendere come non mai, il matrimonio di Diletta Leotta dove era una delle invitate più attese.