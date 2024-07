Dentro al ranking per andare a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Yassin Bouih ha vinto la medaglia d’oro ai campionati italiani di atletica leggera sulla sua "nuova" distanza dei 3000 siepi, con il tempo di 8’21’’, non lontano dal personale di 8’18’’ e non lontanissimo dal minimo di 8’15’’ richiesto per partecipare di diritto alle olimpiadi di. Ma oltre ai tempi, viene stilato anche uninternazionale ed è il portacolori delle Fiamme Gialle a spiegarci le regole. "Nelmondiale, prima di questo week-end, ero 34° su un totale di 36 atleti che andranno a. Ma oltre ai tempi contano anche i piazzamenti, così il successo di La Spezia mi porta 70 punti che mi faranno salire nella classifica". Quindi niente di certo? "Sonoal, il migliore in Italia nel 2024, condizioni fisiche più che buone, ma vi risponderò alla domanda solo quando leggo il mio nome sulla lettera della Fidal".