Cittadini protagonisti della sicurezza | a Presezzo e Terno d’Isola si spinge sui controlli di vicinato

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono state firmate martedì mattina in Prefettura, nel corsoriunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica, le intese per il cosiddetto controllo ditra il prefetto Giuseppe Forlenza, il sindaco del Comune diGianluca Sala e il sindaco del Comune diLuca Arzuffi. Per effetto dell’adesione a tali protocolli i Comuni disensibilizzeranno, per il tramite delle Polizie Locali, ia far parte dei cosiddetti “Gruppi di” per svolgere un’attività di osservazione nelle proprie zone di residenza e di segnalazione di eventuali comportamenti illegali, evitando, tuttavia, qualsiasi iniziativa personale o qualunque forma, individuale o collettiva, di pattugliamento del territorio.