Cina | rivela principali questioni scientifiche tecnologiche per 2024

(Di martedì 2 luglio 2024) Nanning, 02 lug – (Xinhua) – La China Association for Science and Technology (CAST) ha pubblicato l’elenco delleprimarie per ilin materia di scienza, ingegneria, tecnologia e tecnologia industriale. Un totale di 30, in campi come l’intelligenza artificiale, le nuove energie, le attrezzature di fascia alta e le scienze della vita, sono stati evidenziati nel corso del forum principale della conferenza annuale della CAST che si e’ tenuto oggi a Nanning, capoluogo della regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Tra letrattate, lo studio sui digital human e sui robot dotati di emozioni e intelligenza, la valutazione rapida per la conservazione di precisione delle macchine utensili e la produzione ecologica di farmaci e materiali funzionali attraverso la chimica di precisione.