Calciomercato Roma non solo Bellanova | ecco il nuovo attaccante

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildellapotrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Definiti gli addii di Rui Patricio e Spinazzola per mancato rinnovo contrattuale, i giallorossi piomberanno con forte decisione su unterzino e un estremo difensore Laha salutato ufficialmente Rui Patricio e Spinazzola. I due giallorossi, infatti, in accordo con la società, hanno deciso di non rinnovare i loro contratti e salutare la Capitale in vista della prossima stagione. Attenzione, quindi, ai nuovi scenari di mercato. Caccia a unportiere, il quale dovrà recitare il ruolo di vice Svilar nel corso della prossima annata. Non è escluso che ladecida di valutare il da farsinelle prossime settimane in attesa di un’occasione da cogliere al volo.