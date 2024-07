Calciomercato il futuro di Osimhen diventa un caso | si apre un clamoroso scenario!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildi Victorcontinua ad essere in bilico. Nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli legati al calciatore. In casa Napoli è tempo di lavorare sulla prossima stagione. L’avvento di Antonio Conte porta con sé garanzie molto importati, le quali però dovranno essere colmate tramite il mercato. Oltre a ciò, però, il neo tecnico azzurro vuole provare a costruire una squadra competitiva anche tramite il mercato. Prima di piazzare i diversi colpi in entrata, tra le file azzurre c’è la necessità di andare a risolvere quelle situazioni “delicate”. Tra queste, è senza dubbio presente quella legata al centravanti nigeriano. Proprio in questa direzione, starebbe lavorando il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Infatti, da diversi mesi si lavora alla cessione di Victor