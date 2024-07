Burattini passione senza età Avventure di coraggio e paura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024)e marionette tornano ad animare l’estate pesarese con la 37esima edizione del Bof, ilOpera Festival, la rassegna più amata dai piccoli e non solo, in programma dal 3 al 12 luglio nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca, in via Rossini, nel cuore della città. Il Bof rappresenta una tradizione, una vera eccellenza ed è una miniera che ha saputo sempre rinnovarsi, investendo su un cartellone di produzioni nazionali e internazionali di grande livello e qualità. "La formula è sempre la stessa – ha ricordato il direttore artistico Renzo Guerra – e mette in scena rappresentazioni con, marionette, pupazzi e sentimenti. Nell’offerta che proponiamo, come sempre, ci sarà la musica con storie affascinanti, il gusto delle risate e i buoni che sbaragliano le bugie dei loro antagonisti, l’immenso piacere dello spettacolo e il teatro d’animazione.