Autonomia | Boccia ' Giorgetti venga in Aula dica se darà parere positivo a Zaia' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma 2 lug. (Adnkronos) - "La richiesta che le facciamo signora presidente è che il ministroinChiediamo adi dirci se intende dare unalle richieste di" sull'Autonomia "e soprattutto ci aspettiamo una presa di posizione del presidente Meloni". Così intervenendo ina Palazzo Madama il presidente dei senatori dem Francesco. "Aggiungo che oggi è avvenuta una cosa grave in commissione Giustizia, mentre i colleghi erano sulle dichiarazioni di voto, sull'emendamento Romeo c'era uncontrario del relatore e del governo e si è deciso di sospendere i lavori. E questo è molto grave, perché quando la maggioranza rischia di andare sotto modifica le regole del gioco. Noi pensiamo che sia inaccettabile perché è l'ennesima volta che accade una cosa non accettabile alla convivenza in questa