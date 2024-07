Alex Marangon scomparso dopo una festa si cerca il suo diario segreto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Potrebbero essere contenute nel suofondamentali informazioni per capire che fine abbia fatto, il ragazzonella notte tra sabato e domenicaunaa Vidor, vicino Venezia. Ma i taccuino che gli aveva regalato un amico per il momento non si trova. La disperazione della mamma., snel Piave Secondo gli inquirenti, quelpotrebbe fornire informazioni molto preziose sugli ultimi spostamenti di, imprimendo così una svolta alle indagini. Intento proseguono anche le ricerche sul campo, ma fino a questo momento non è stata trovata alcuna traccia del 26enne. Il mistero deldi"Non so di che evento si trattasse. – così il suo amico Matteo parla delladove si sarebbe recato– Non conosco gli amici con cui era alla, la sua compagnia storica è qui a Marcon.