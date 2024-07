Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria | massima disponibilità per accordo su cassa integrazione Cigs Oggi incontro al ministero

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 2 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dain: Si è svolto questa mattina l’train AS e le sigle sindacali presso ildel Lavoro, in un clima positivo e costruttivo, per discutere l’istanza di attivazione dellaguadagni straordinari () prevista per le aziende in. Durante la riunione sono emersi temi importanti da parte delle sigle sindacali che il management diinsi impegnerà a risolvere, sottolineando la totalea trovare soluzioni condivise con le associazioni sindacali. L’Azienda ha inoltre assicurato un’al 70% dell’indennità di, oltre che a importanti pacchetti di formazione in presenza.