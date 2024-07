Accelerata per Lukaku ma non si chiude a breve | i motivi – SKY

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Il profilo di Romeluè al centro di grandi discussioni di mercato tra Napoli e Milan: l’affare per il belga sta trovando terreno fertile. L’attaccante belga è appena uscito da EURO2024 dopo la pesante sconfitta contro la Francia che ha creato non pochi problemi intorno alla sua figura, visto che non è stato capace di essere decisivo nelle quattro gare dell’Europeo. Il futuro diè tutto ancora da scrivere, visto che il Chelsea ha deciso di non trattenerlo neppure per quest’anno e, in verità, vuole cederlo a titolo definitivo per fare spazio nella rosa e risparmiare sul bilancio e sul monte ingaggio. Il Napoli è interessato aperché con Antonio Conte potrebbe tornare a esprimersi al meglio dopo un paio di stagioni in cui non è stato in grado di tenere fede ai sui numeri e alle sue qualità.