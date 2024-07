40 milioni e colpo Calafiori | la Juve beffata dalla rivale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 luglio 2024) Calciomercatontus, scatta l’effetto domino – con 40di euro – e i bianconeri potrebbero essere beffati. Si parla da un po’ di tempo di un possibile arrivo in bianconero di Riccardo. Il difensore del Bologna, inventato da Thiago Motta centrale dopo che lo stesso per tutta la sua finora breve carriera ha fatto l’esterno a sinistra, lascerà quasi sicuramente gli emiliani. Riccardo(Lapresse) – Ilveggente.itNon che la squadra di Italiano non lo vorrebbe tenere, ma rifiutare un’offerta che va dai 35di euro a salire – questa la quotazione – è difficile. Anzi, oseremmo dire impossibile. Insomma, serve solamente del tempo per capire dove effettivamente andrà a giocarel’anno prossimo e come detto si è parlato di un forte interesse dellantus, datato ormai più di un mese, anche per via dell’approdo di Motta sulla panchina.