12 esercizi essenziali per un six pack da urlo Perché sì l' estate è arrivata

(Di martedì 2 luglio 2024) «It's a long way to the top if you wanna rock ‘n’ roll», direbbero gli AC DC. In realtà, basta crederci e lavorare duro per ottenere addominali scolpiti in tempi rapidi. Con tanto di six-, sì. Per farlo, bisogna seguire un programma di allenamento finalizzato allo sviluppo del core insieme a una dieta varia ed equilibrata, senza abbandonarsi alle abbuffate. Il segreto per snellire la pancia velocemente Dicevamo che, oltre a fare attività fisica ed eseguire gliper avere una pancia piatta, è sempre consigliabile seguire una dieta ipocalorica specifica. «Non ci sono cibi specifici che permettono di dimagrire sulla pancia, è però consigliato avere un’alimentazione sana, varia e completa, senza escludere macronutrienti», ha spiegato PT Farren Morgan a GQ UK.