Wimbledon 2024 due set di vantaggio non bastano ad Arnaldi | Tiafoe vince al 5

(Di lunedì 1 luglio 2024) Appuntamento con la prima vittoria arinviato per Matteo, che nell’edizionedei Championships cede a Frances. Il tennista sanremese va avanti due set a zero, prima di subire la rimonta della testa di serie numero 29 del seeding, che si impone con il punteggio di 6-7(5) 2-6 6-1 6-3 6-3. Ancora una volta unche nei momenti di difficoltà tende a voler spesso strafare, incappando in errori dettati dalla fretta. Una vittoria importante, invece, per, in un periodo di certo non dei più semplici a livello di risultati e prestazioni. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DIE’ un dominio dei servizi nei primi otto games, poi all’improvvisosi ritrova in difficoltà sul 4-4, quando commette un doppio fallo sullo 0-15 e con un altro errore cede per la prima volta la battuta a quindici.