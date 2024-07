Volley De Giorgi e Velasco agli antipodi sull’approccio alla Nations League | chi avrà avuto ragione verso Parigi 2024?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Uno l’ha vinta, l’altro l’ha sacrificata. La VNL nell’anno olimpicoè semplicemente una tappa di passaggio in vista del berso grosso, il torneo olimpico dia cui tutti puntano decisamente. Julioha utilizzato la final eight del torneo itinerante come banco di prova e anche come passaggio fondamentale per restituire fiducia ad una squadra che ne aveva assolutamente bisogno, Fefè Denon aveva necessità di tutto questo e ha privilegiato il riposo per buona parte del gruppo che andrà a giocare il torneo a Cinque Cerchi. Partendo dal presupposto che entrambe le Nazionali azzurre, a maggio, non erano qualificate per i Giochi e dunque avevano la necessità di disputare una buonaper evitare sorprese negative, la scelta dei due staff tecnici è condivisibile in entrambe le facce della meda.