Verso le paralimpiadi La campionessa-ingegnere | | L’inclusione sia vera non bastano solo le parole

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Lo sport è unico perché moltiplica le emozioni. Chi gareggia è tutt’uno con gli spettatori e questa condivisione riguarda anche chi ti ha seguito per anni nella preparazione. Allequesta magia raggiunge il suo massimo". Parola di Giulia Ghiretti, trent’anni,biomedico, 50 titoli italiani nel nuoto, tre ori mondiali, due argenti e un bronzo alle. Parigi è dietro l’angolo. "Mancano un paio di mesi. Ora le giornate sono tutte un ’loop’ di allenamento e riposo. Non c’è ansia, però: la strada è quella giusta, dopo gli Europei di aprile". Dopo i due argenti e il bronzo fra Rio e Tokyo, l’obiettivo a questesarà quello massimo possibile? "Non dirò mai a che cosa punto Scherzi a parte, il bersaglio grosso forse stavolta è più raggiungibile.