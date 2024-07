Vaccini Castelli Federfarma Lombardia | Anti Rsv su larga scala elemento vincente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - “Il fatto di poter rendere disponibile un vaccino” come l'virus respiratorio sinciziale (Rsv) “a una popolazione sue di poterlo produrre con maggior velocità e con minori costi non può che essere unper la buona riuscita di una campagna vaccinale”. Lo ha detto Dario, segretario del Comitato Rurale di, oggi a Milano, all'expert advisory panel ‘virus respiratorio sinciziale: dalla prevenzione, a nuovi modelli sostenibili, ai', organizzato da Summeet Con il contributo non condizionato di Moderna. Con la tecnologia ad mRna, usata già per la prevenzione del Covid19, è stato sviluppato e approvato in Europa un vaccino per prevenire le infezioni respiratorie da Rsv, quindi i ricoveri in terapia intensiva e i decessi.