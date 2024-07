Un mercato solido che apre prospettive

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) LE AZIENDE del Gruppo Zignago Vetro producono contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, per profumi e cosmetici, ma anche bottiglie speciali in vetro per ildel vino e dei liquori, destinati alnazionale e internazionale. Il Gruppo è inoltre attivo in altri settori strategici e sinergici all’attività principale, in particolare in quello della raccolta e trattamento del rottame di vetro finalizzato al suo successivo reimpiego e in quello della costruzione di stampi per la produzione di contenitori. L’esercizio 2023 è stato caratterizzato da un progressivo indebolimento della domanda di contenitori in vetro per bevande e alimenti, che ha risentito del generale quadro di incertezza macroeconomica, dell’affievolimento dei consumi finali, e, infine, della riduzione degli stock lungo la filiera da parte dei produttori e dei distributori, in particolare della Grande Distribuzione Organizzata.