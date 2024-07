Shawn Spears l’ora della consacrazione?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo targato NXT non voglio parlare di un volto nuovo ma bensì di una superstar al suo secondo stint nella WWE e adesso nel brand di NXT. Parlo del 43enne canadese Shaen. Ha uno stile di lotta molto legato alla tecnica. Il suo debutto nel pro wrestling è arrivato nel 2001 per poi arrivare nella WWE tra il 2006 e il 2009 lottando tra i vari roster di crescitaOVW e FCW per poi fare anche un periodo nella ECW. Poi un periodo di circa quattro anni tra le indy, principalmente Ring of Honor e TNA. Nel 2013 è tornato alla WWE per stare a NXT per quattro anni, e poi un paio di anni fino al 2019 nel main roster a SmackDown. Subito dopo un quadriennio nella All Elite e da marzo di quest’anno è tornato ad NXT dove è attualmente.