Schianto tra motociclisti Uno morto l’altro ferito Erano due fratelli in gita

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un incidente assurdo, una beffa del destino lo scontro che ieri è costato la vita a un 28enne motociclista comasco, Luca Guastella. Poco dopo le 12 è precipitato in un burrone dopo essere finito contro la moto del fratello maggiore che lo precedeva. Il giovane, originario di Fino Mornasco, stava partecipando a una incon un gruppo di amici nel Parco dell’Alto Garda Bresciano: uno degli itinerari più belli per chi ama le due ruote, costeggiando la sponda bresciana del Benaco fino a raggiungere il Trentino. Guastella era in coda al gruppo, preceduto dal fratello e dal cugino. Per ironia della sorte il comasco poco prima di un ponte che attraversa il lago, formato dalla diga di Valvestino all’altezza dell’antica dogana austroungarica, ha perso il controllo della moto e ha iniziato a sbandare.