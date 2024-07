Pontedera 19enne violentata e filmata da un coetaneo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)da un. L’abuso è avvenuto all’esterno di una discoteca Undi(Pisa) è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 19 anni. L’episodio è avvenuto all’uscita da una discoteca del centro città. Secondo le ricostruzioni, il giovane, l’avrebbee avrebbe anche ripreso l’intera scena con il suo smartphone. A far scattare le indagini della polizia gli esiti del ricovero della giovane vittima che si è recata in ospedale dove è stata ricoverata per diversi giorni: la prognosi prevede tra i 20 e i 40 giorni. Secondo quanto spiegato dalla polizia, la vittima avrebbe cercato di respingere il giovane, cercando di sottrarsi, ma il ragazzo avrebbe proseguito con violenza.