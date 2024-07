Morto sul lavoro a Pietrasanta sindaco | Ci stringiamo ai familiari

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024)sul: “Ciaisul, la vittima è Federico Nappi, 32 anni, travolto dal trattore lunedì 1 luglio 2024. Il giovane, rendiconta ilAlberto Stefano Giovannetti, subito in via della Rocca luogo del tragico incidente, era socio lavoratore di una ditta incaricata dal Comune di eseguire interventi di manutenzione del verde in centro storico.Giovannetti: “E’ una tragedia. Non so come altro definire quello che è accaduto. Ci sarà tempo per accertare cause e responsabilità: oggi chiedo solo a tutta la comunità didi stringersi aidi questo nostro giovane concittadino che ha perso la vita”. Il cordoglio del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Le circostanze sono ancora da chiarire ma le morti sulsono sempre un dolore profondo per la nostra comunità.