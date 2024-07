Max e Norris tra i due ex amici vince Russell

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) C’eravamo tanto amati. Fino a ieri, Verstappen etrascorrevano un sacco di tempo libero assieme. Giocavano con i videogiochi, andavano in vacanza in compagnia e bla bla bla. Con tanto di complimenti reciproci. Addirittura una volta l’olandese ha detto: "Lando è il compagno che vorrei avere in squadra con me". Bene. Anzi, male. Finito. Una battaglia a sportellate ha forse fatto calare il sipario sulla grandezia. Dopo aver fatto a ruotate per il primo posto, i due hanno regalato la vittoria a un incredulo. McLaren distrutta. Red Bull penalizzata dai giudici. Un pasticcio che avrà conseguenze. Anche sulla classifica del campionato: in qualche modo Super Max ha salvato un piazzamento. Mentre Lando è rimasto con niente in mano.