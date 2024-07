Maltempo in arrivo in Emilia Romagna | temperature giù e via la mucillagine?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bologna, 1 luglio 2024 – Almeno un weekend di bel tempo a giugno c’è stato: proprio l’ultimo, ma meglio di niente. Da oggi, però, si guasta tutto di nuovo, come ci ha avvisato l’allerta meteo di Arpae: dal pomeriggio “aumenterà notevolmente la nuvolosità portando, entro sera, il rischio di forti temporali e rovesci”, fa sapere Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro, poi fino a dopodomani ilsarà generalizzato con una leggera diminuzione delle. Riguardo le massime, si passa dai 31 gradi ai 27 sulla costa e ai 21/22 in pianura. Le minime domani saranno attorno ai 18/19 gradi, mercoledì ai 18 gradi, segnala Arpae. Come preannunciato, in fondo, il rialzo delleè stato breve e ora ci aspettano non una, ma ben due perturbazioni con temporali anche forti, vento e possibili nubifragi: la prima appunto è attesa tra oggi (lunedì 1 luglio) e martedì, la seconda tra martedì sera e mercoledì.