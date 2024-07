LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | ultima frazione in Italia Attesa per la volata a Torino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE11.20: Ecco l’altimetria della11.17: Probabilmente la giornata più tranquilla della tre giornina sarà proprio quest’(da Piacenza a). Entrano finalmente in corsa i velocisti, con una terzatotalmente nella quale la primadella Grande Boucle sembra davvero scontata. 11.15: Buongiorno a tutti. Cominciamo ladella terzadelde. Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della terzadel Giro d’, da Piacenza a! Entrano in scena i velocisti, che dopo le prime due frazioni di sofferenza tra percorsi vallonati e pendenze anche superiori al 10%, avranno la loro prima occasione per lasciare un segno sulla corsa.