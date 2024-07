LIVE Berrettini-Fucsovics 0-0 Wimbledon 2024 in DIRETTA | in corso il warm-up

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HANFMANN (3° MATCH DALLE 14.00) 13.33 È il terzo incontro diretto tra. Entrambi i precedenti sono entrambi datati: l’italiano ha avuto la meglio a Irving nel 2018, mentre l’ungherese si è preso la rivincita nel 2019 a Sofia. 13.31 Inizia il riscaldamento pre-match, 13.30 I due tennisti si avvicinano a rete per il sorteggio. 13.28 Entrano in campo i due giocatori. 13.26 L’azzurro ha poi partecipato all’ATP 500 di Halle. Nel torneo tedescoè stato eliminato al secondo turno per mano dello statunitense Marcos Giron. 13.23 Dopo aver saltato gran parte della stagione su terra battutaè rientrato a Stoccarda. L’azzurro è arrivato fino in finale dov’è stato sconfitto in tre set da Jack Draper.