Inner Wheel Firenze Iris | un anno dedicato al sociale e al valore dell’amicizia

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Ogni volta che le socie dell’si ritrovano per partecipare ad un’occasione associativa, il clima è sempre quelloe della spontaneità. Non è stato diverso ieri sera, quando a Villa Olmi di Bagno a Ripoli la presidente uscente Edy Cardini ha passato il tradizionale collare della presidenza a Luciana Santi, che guiderà il Club nell’2024-2025. L’occasione è stata ancora più festosa, grazie all’ingresso delle due nuove socie Sara Mascagni e Nadia Dominici, che sono state accolte da applausi e grande entusiasmo generale. “– sono state le parole della presidente uscente Edy Cardini – significa per tutte noi amicizia sincera tra le socie e volontà di concrete relazioni con gli altri club fiorentini, una ricchezza che intendiamo coltivare anche in futuro.