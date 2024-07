Il Maggio Musicale Fiorentino esce dalla crisi con un bilancio in utile di 74 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024) FIRENZE – Conti in salute per la Fondazione del. Il Consiglio d’indirizzo della Fondazione – presente anche la sindaca di Firenze e presidente della Fondazione Sara Funaro che ha desiderato portare il suo saluto ai membri del Consiglio, ai revisori dei conti e al sovrintendente Carlo Fuortes – si è riunito venerdì (28 giugno) per l’approvazione deld’esercizio dell’anno 2023. Il, approvato all’unanimità, chiude con oltre 7,4didi, grazie al determinante contributo straordinario erogato dai soci fondatori che sono il ministero della cultura, il Comune di Firenze e la Regione Toscana,citta metropolitana e dai soci privati Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Intesa Sanpaolo, che hanno approvato il piano di risanamento presentato nel corso della gestione commissariale.