Il Gladiatore 2 | Paul Mescal e Pedro Pascal nelle prime immagini del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pare che Ridley Scott non abbia perso un colpo, a giudicare dalledi Il2. Il pezzo forte è uno splendido scatto del Lucius dimentre attacca il generale romano caduto Acacius (), un uomo che, secondo Scott, è “profondamente pentito della sua vita e non sa cosa fare di essa“. Dopo un’immagine dal dietro le quinte, la prima carrellata di foto ufficiali è stata diffusa dalla rivista Vanity Fair, in un servizio esclusivo.ha parlato di come il sequel sia stato plasmato dall’eredità del Massimo Decimo Meridio di Crowe, morto vent’anni prima. “Questoha un’identità modellata sulla sua eredità“, ha dichiarato l’attore. “Non avrebbe senso non farlo“.foto, vengono mostrati anche Denzel Washington nei panni di Macrinus, un ex schiavo divenuto mercante e trafficante d’armi, Fred Hechinger nel ruolo dell’imperatore Caracalla, Connie Nielsen in quello di Lucilla, la madre di Lucius, che riprende il suo ruolo dall’originale, e Joseph Quinn in quello dell’imperatore Gata, fratello di Caracalla.