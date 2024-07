Ha tradito la fidanzata Temptation Island la brutta scoperta sul concorrente | Guardate qui

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 1 luglio 2024) Con questa estate sembra proprio essere partita la stagione dei matrimoni, l’ultimo ad avere intenerito è stato ad esempio quello di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser ieri. Intanto però2024 continua ad infittirsi di segnalazioni, riportando il pubblico alla tentazione. Lino haAlessia? News. Non si parla che di Lino Giuliano di2024 e dei trattamenti che riserva per la, Alessia Pascarella, tra l’altro mamma di un bambino, nato da una relazione passata. È lui il più scatenato tra i fidanzati quest’anno ma, a quanto sembra, non solo in televisione. Nuove segnalazioni lo incastrano. Neanche qualche minuto all’interno del resort in Sardegna che Lino ha stretto amicizie ambigue con più tentatrici.