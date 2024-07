Gravina salta o rimane? La FIGC definisce l’assemblea elettiva!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laanticipaper definire il presidente del quadriennio 2025-2028. All’indomani delle parole di, che ha ribadito di non volersi dimettere, arriva l’anticipazione sulla data in cui si deciderà il futuro della federazione. CASO NAZIONALE – L’uscita ingloriosa dell’Italia agli Europei ha fatto partire i processi al calcio italiano, inevitabili. In tantissimi hanno chiesto la testa del commissario tecnico Luciano Spalletti e, soprattutto, di Gabriele. Ma il presidente della, nella conferenza fiume di ieri, ha ribadito come non abbia alcuna volontà di dimettersi dal ruolo che ricopre da quasi sei anni. Per lui, però, a breve ci saranno delle elezioni come previsto dallo statuto: da lì si capirà un’indicazione in più su come procedere a livello federale.