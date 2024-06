Genova Tredicesima edizione di Electropark Festival dal tema resonances

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 1 luglio 2024) Da giovedì 11 a domenica 14 luglio 2024e il Tigullio ospitano ladidi musica elettronica e arti performative attivo dal 2012 e fortemente legato a uno dei centri urbani più affascinanti del Mediterraneo. Per quattro giorni, ilporta l’avanguardia della musica elettronica internazionale in diversi luoghi die al largo di San Michele di Pagana (Rapallo) dove, dopo il successo dell’anno scorso, torna Groove Island: un evento temporaneo che prevede la creazione di una piattaforma galleggiante come dancefloor di un dj set che dura fino al tramonto. Rispetto alle edizioni precedenti è stata aggiunta una giornata con un opening importante, in modo da estendere la programmazione e aumentare l’impatto della manifestazione sul territorio.