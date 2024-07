Esce senza pagare dal supermercato | donna bloccata e denunciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Beccata con oltre 300 euro di merce non pagata:quarantatrennedalla polizia di Stato. Nel pomeriggio di venerdì scorso (28 giugno), gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in un notodi viale Rodolfo Morandi a seguito di una segnalazione che era arrivata alla locale sala operativa per un furto che era stato appena commesso. Gli agenti si sono portati immediatamente sul posto e hanno preso contatti con un addetto alla vigilanza, il quale ha riferito di aver notato unache, dopo aver prelevato diverse merci dagli scaffali, ha superato le barriere antitaccheggioe ha poi tentato di scappare mariuscirci. La, una quarantatreenne italianafissa dimora, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, all’arrivo degli agenti è stato subito fermata e trovata in possesso di merce non pagata per un valore di oltre 300 euro.