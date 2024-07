E’ morto Ismail Kadare lo scrittore albanese che denunciò il regime comunista e fu costretto all’esilio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Loe poetaIsmaïl, considerato uno dei maggiori autori dell’Europa orientale e il più grande autore, tradotto in 45 lingue e vincitore dei più prestigiosi premi letterari, èoggi a Tirana per infarto. Aveva 88 anni. Critico feroce delDa tempo candidato al Premio Nobel della Letteratura, i suoi romanzi hanno esplorato i temi legati alla storiae alla vita sotto il feroce. Dal 1970 al 1982era stato membro dell’Assemblea del Popolo durante la dittatura di Enver Hoxha (1908-1985) e vicepresidente del Fronte democratico dell’Albania. Ma in seguito, per ripetuti contrasti e censure, fua fuggire in Francia, dove ottenne l’asilo politico nel 1990 e dove era conosciuto comeKadarè.