Davide Baggio è morto in vacanza gravissima la moglie che era con lui

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un cittadino italiano,, di 56 anni, residente a Cittadella (Padova), èin un incidente stradale avvenuto in Egitto, durante unacon la, Chiara Tombolato, che è rimasta gravemente ferita. Secondo le prime informazioni riportate dai giornali locali,stava partecipando a un’escursione a Luxor; la, ricoverata al El Gouna hospital di Hurghada. Secondo una prima sommaria ricostruzione effettuata dalla forze dell’ordine egiziane, l’uomo si trovava in auto con laChiara Tombolato, quando è uscito di strada. Il 56enne èpraticamente sul colpo, la donna è stata stabilizzata e trasportata in ospedale in condizioni disperate. Saranno decisivi i prossimi giorni per valutarne i margini di recupero.