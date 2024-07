Casillas | Prima c’era più concorrenza in Europa ora ci sono sempre le stesse squadre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ex Real Madrid Ikerapparirà nella docu-serie di Netflix su La Liga, che uscirà il 15 luglio. Marca riporta l’intervista all’ex portiere.: «più competitività in, il Real Madrid è l’unica squadra ad aver avuto continuità» Un documentario sul Real Madrid ai tempi dei Galacticos cosa ne sarebbe uscito? «Il documentario che Netflix ha appena realizzato su La Liga era necessario perché apre le porte di ciò che succede che molte persone non vedono. Cosa sarebbe potuto succedere 20 anni fa ai tempi dei Galacticos? Che si sarebbe visto uno spogliatoio come quello che abbiamo ora, con personaggi molto importanti, che avevano molta attenzione mediatica e che erano giocatori fantastici». Ronaldo è arrivato dopo la nona Champions vinta; ora dopo la quindicesima, arriva Mbappépiù competitività? «È una bella domanda.