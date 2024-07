Bollette | stop mercato tutelato al via da oggi servizio a tutele graduali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (askanews) – Entra in vigore da, per i consumatori italiani di energia elettrica non vulnerabili, il: a tutti i clienti che ancora non hanno definito il passaggio allibero, una procedura competitiva ha assegnato, suddividendo l’Italia in 26 aree territoriali, l’operatore che per i prossimi tre anni dovrà garantire il, fatta salva la possibilità di passare in ogni momento allibero. È dunque terminato il 30 giugno, dopo 17 anni, il cosiddetto, con l’obiettivo di completare la necessaria transizione verso illibero per tutti i cittadini. “E’ un passaggio epocale – spiega il ministro Gilberto Pichetto – nel rapporto tra cittadino ed energia, che vogliamo continuare a guidare con chiarezza e trasparenza”.