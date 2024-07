Bimba sfigurata da un cane Aggredita a casa di amici è stata operata a Bergamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024)daldeglidi famiglia. Un’altra aggressione questa volta nel Lodigiano. Unadi 6 anni èmorsicata al volto da undi razza Amstaff, di proprietà didi famiglia. La piccola ètrasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, di, sabato sera; in sala operatoria ha subito un lungo e delicato intervento che è andato meglio del previsto, permettendo di rimettere a posto lo zigomo e parte della mandibola, che erano stati azzannati dal. Comunque la prognosi rimane riservata, questa mattina gli specialisti di ricostruzione estetica vedranno di nuovo la piccola, probabilmente bisognerà fare più operazioni per ricostruire al meglio il volto. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.