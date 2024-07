Atti osceni su una bambina di 10 anni | fermato 74enne

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un anziano di 74è stato arrestato per aver commessosessualisu unadi 10, figlia di una sua conoscente La pedofilia, così come la violenza sui minori sono tra le ‘male’ di una società che è stanca di accettare episodi tanto disumani e che si impegna combatterli quotidianamente. Se ogni genere di crudeltà e brutalità sono sempre da condannare, quando queste coinvolgono anche i bambini, la rabbia e il dolore si fanno ancora più forti e intensi. Eppure, di storie tristi e tragiche la cronaca è piena. Troppo spesso – in una interpretazione in cui anche se si parla di ‘solo un caso’ è sempre inammissibile – si leggono notizie di eventi che al solo pensiero provocano disgusto e terrore tra i lettori che vi si imbattono.