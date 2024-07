A che ora Musetti-Lestienne Wimbledon 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Domani, martedì 2 luglio, Lorenzofarà il suo esordio nel torneo di. Il toscano (testa di serie n.25) giocherà contro il francese Constant, in un primo turno sulla carta alla portata del carrarino. Una sfida insul campo n.7.è reduce da settimane positive nei tornei su erba in preparazione. Il classe 2002 nostrano si è spinto fino alle semifinali nell’ATP250 di Stoccarda e all’atto conclusivo nel prestigioso torneo del Queen’s. Match vinti che hanno alimentato la sua fiducia e si spera che l’azzurra sappia dar seguito al trend messo in mostra Non ci sono precedenti tra i due, ma sicuramente sarà un bel match da vedere tra due giocatori che sanno giocare molto bene il rovescio. Sicuramente ci saranno giocate sopraffine, con l’uso insistito della smorzata che potrebbe rivelarsi un’arma importante per entrambi.