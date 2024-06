Tentata rapina in Pineta | Cerchiamo dei testimoni per fermare quest’incubo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Viareggio, 30 giugno 2024 – Sono disponibili anche ad offrire una ricompensa, di 400 euro, a chi saprà fornire informazioni alla Polizia per identificare l’uomo che (probabilmente insieme ad una complice) mercoledì, in pieno pomeriggio, ha tentato di scippare un’anziana della collanina che portava al collo. "Perché vorremmo che ciò che è accaduto a nostra madre – dice a La Nazione uno dei due figli della vittima – non accadesse a nessun altro". Quello che è accaduto, intorno alle 16.30 lungo la via Vespucci, ha costretto l’anziana al ricovero in ospedale per la frattura del femore, e quella parziale del bacino. Per questo, domani, la donna sarà sottoposta ad un delicato intervento nel reparto di ortopedia del “Versilia“. “Mia madre – il figlio ripercorre quegli istanti – era a braccetto con la sorella, erano appena uscite di casa per godersi un po’ di fresco su una panchina in".