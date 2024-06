Stroncato da un malore in bici Morto l’ex benzinaio Athos Salsi | Era disponibile aiutava tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Si svolgeranno domani mattina i funerali di, il ciclista di 76 annivenerdì mattina da un infarto mentre si trovava a Pecorile di Vezzano. Il pensionato si trovava in via Canossa assieme a un amico ciclista. "in un tratto in discesa – racconta l’amico – è stato inizialmente colpito da un lievementre era in. Si è poi ripreso e si è seduto su una panchina. Poco dopo si è però aggravato e abbiamo attivato il 118 assieme ad altri ciclisti.si è in seguito accasciato e, nonostante i soccorsi, è deceduto. Venerdì mattina siamo partiti da Reggio e abbiamo compiuto un giro di quasi trenta chilometri per raggiungere i luoghi danneggiati dal maltempo. Siamo arrivati fino al ponte del Tassobbio per poi tornare verso Pecorile quando si è sentito male.