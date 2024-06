Stefano Sottile è tornato a volare! 2 30 magico un salto da finale olimpica | merita il viaggio a Parigi con Tamberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)incanta nella gara diin alto ai Campionati Italiani Assoluti e offre una delle prestazioni tecniche più rimarchevoli del fine settimana a La Spezia. L’azzurro si è infatti reso protagonista di uno splendido volo a 2.30 metri, superando l’asticella al primo tentativo, culmine di un percorso netto che in precedenza era passato da 2.10, 2.15, 2.20, 2.23, 2.26. Il 26enne ha poi fatto alzare l’asticella a 2.33, ovvero il minimo per le Olimpiadi di2024: sono purtroppo arrivati tre nulli, ma il piemontese ha nei fatti ipotecato la presenza ai Giochi attraverso il buon posizionamento nel ranking di World Athletics (la finestra si chiuderà a mezzanotte, poi si faranno tutti i conti del caso).ha fornito una prova di assoluta efficienza e si èto ilper la sua seconda esperienza a cinque cerchi (a Tokyo 2020 uscì in qualifica).