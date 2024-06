Ora I Cesaroni 7 è ufficiale | a novembre sul set nel 2025 in onda

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 30 giugno 2024) Durante un intervento al Festival del Cinema e della Televisione Città di Benevento, Claudio Amendola ha finalmente rivelato con ufficialità il ritorno sugli schermi di una delle fiction più amate dal pubblico. In questi mesi si erano susseguite diverse indiscrezioni e falsi allarmi, con gli iniziali ammiccamenti dello stesso Amendola e con le dichiarazioni più specifiche di Antonello Fassari, che però era stato costretto a fare un passo indietro. Stavolta l’interprete di Giulioha potuto esprimersi liberamente, ammettendo che l’idea di riprendere la serie è condivisa da molto tempo tra le fila del cast e degli autori, i quali sono già al lavoro sulla scrittura dei nuovi episodi. Non sappiamo ancora quali degli interpreti storici torneranno e quali invece rifiuteranno la chiamata – gli unici “no” incontrovertibili sembrano essere quelli di Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci -, ma Amendola ha assicurato che le sceneggiature sono valide e che tutti sentono la responsabilità di non deludere le aspettative.