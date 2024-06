Napoli 6 giocatori in scadenza | arriva il momento dell' addio anche per Zielinski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 - Termina giugno e, con esso, terminano i contratti di diversi, da domani liberi di accasarsi altrove: sempre ammesso che intanto non lo abbiano già fatto. In casal'elenco deiche dall'1 luglio si svincoleranno è bello lungo ed è stato ricordato con un comunicato ufficiale che sa tanto di finire di un'era. L'elenco degli svincolati "La SSCsaluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotrva il nostro più sincero ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso ae i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale".