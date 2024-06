MotoGP oggi in tv GP Olanda 2024 | orari warm-up e gara streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024), domenica 30 giugno, assisteremo all’ottavo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista di Assen, nei Paesi Bassi, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati più noti agli appassionati e con la storia più importante. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme. Nella classe regina si profila un nuovo confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco finora ha fatto en plein: primo in tutte le sessioni di prove libere, nelle pre-qualifiche, nelle qualifiche e nella Sprint Race. Gli resta ladomenica. Lo spagnolo cercherà di ostacolarlo anche per mantenere il vantaggio di 15 punti in classifica generale, ma dovendo fare i conti con una penalità di tre posizioni in griglia per guida irresponsabile.