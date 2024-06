MotoGp Martin ammette la superiorità di Bagnaia | Il suo miglior weekend in carriera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Assen, 30 giugno 2024 – Tripletta di Peccoad Assen. Un trionfo in stile Valentino Rossi, cioè senza rivali. Pole position con record della pista al sabato, poi successo in solitaria in Sprint Race e altrettanto in gara lunga, andando in fuga fin dai primi giri e scavando, centesimo dopo centesimo, il vantaggio decisivo su Jorge, bravo a recuperare subito posizioni dalla quinta casella in griglia. Ma non è bastato, perchéaveva quei centesimi in più nella faretra e alla fine lo spagnolo si è dovuto arrendere. Ora sono solo dieci i punti che separano i due in classifica, e Jorge ha dovutore ladel rivale ad Assen.: “Uno deidi Pecco” Insomma, un Peccoche vede Assen come il giardino di casa, esattamente come inha fatto il suo mentore Vale Rossi.