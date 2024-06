Michael J Fox esibizione a sorpresa con i Coldplay a Glastonbury 2024 | Grazie eroe! VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 30 giugno 2024) Grandi emozioni durante il set deial noto Festival inglese di, quando il frontman inglese ha chiamato sul palcoJ. Fox; l’attore, da anni affetto da Parkinson, si è esibito in alcuni riff di chitarra, durante “Humankind” e “Fix You”, seduto su una sedia a rotelle.J. Fox joinson guitar at #. pic.twitter.com/OqIe380Kaf — Variety (@Variety) June 29,J. Fox plays guitar withduring “Fix You” at #. pic.twitter.com/VgLYgXaq6B — Variety (@Variety) June 29,Martin ha introdotto Fox citando Ritorno al Futuro, film in cui Marty McFly manda in visibilio le folle suonando all’impronta un brano di Chuck Berry, “Johnny B. Goode” Signore e signori, fate un applauso aJ.