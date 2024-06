Melenchon silura Macron | Sconfitta pesante e innegabile E prepara la trappola per la Le Pen

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) "Una" per Emmanuel. A parlare è Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, e prima voce del Nuovo Fronte popolare, il listone di ulta-sinistra (che comprende anche socialisti, comunisti e verdi) arrivato secondo alle elezioni legislative di Francia. Una tornata elettorale anticipata vinta come previsto dal Rassemblement National di Marine Le Pen, che non ha però ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta. Sarà così decisivo il ballottaggio per capire se ci sarà una maggioranza in Parlamento e un governo. L'unico verdetto sicuro è ladel presidente, sottolineata non a caso dacome primo elemento del suo discorso a caldo. "pensava di chiudere di nuovo il suffragio universale nella scelta soffocante che molti non vogliono, lui o il Rassemblement National - afferma il leader di sinistra -.